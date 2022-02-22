Miraç kandiline çok az bir süre kaldı. Şimdiden kandiliniz mübarek olsun. Peki, Recep ayının 27. gecesi ne zaman? Miraç Kandili günü ve gecesi ne zaman 2022? Recep ayının 27. gecesi ve günü hangi güne denk geliyor? Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2022? Miraç kandiline kaç gün kaldı? Recep ayının 27. gecesine kaç gün var? Detaylar sizlerle...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2022?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece

27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

NOT = Dinimizde geceler önce geldiği için Miraç kandilinin gecesi de 27 Şubat akşam namazı ile başlayacaktır. Yani Miraç kandili 27 Şubat Pazar günü akşam namazından 28 Şubat Pazartesi imsak vaktine kadar olan süredir. Miraç kandilinin günü ise 28 Şubat imsak vaktinden 28 Şubat akşam namazına kadar olan vakittir.

RECEP AYININ 27. GECESİ NE ZAMAN?

Recep ayının 27. gecesi Miraç kandilidir. Recebin 27. gecesi haftaya 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gecedir.

RECEP AYININ 27. GÜNÜ NE ZAMAN?

Recebin 27. günü ise 28 Şubat Pazartesiye denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili'nin gecesi 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gecedir.

MİRAÇ KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Miraç Kandili'nin günü ise 28 Şubat Pazartesi günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.

MİRAÇ KANDİLİNE KAÇ GÜN VAR?

Bugün 17 Şubat. Miraç Kandili ise 27 Şubat'ta olacak. Haliyle kandile 10 gün kalmıştır. Şimdiden Miraç kandiliniz mübarek olsun...

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

Haberler.com - Gündem