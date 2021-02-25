Recep ayının 15. gece namazı kılınışı ve tarifi! Receb-i Şerif ayının 15. gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

Recep ayının 15. gecesinin yaklaşmasıyla birlikte bu gece hangi namazlar kılınır merak ediliyor. Peki, Recep ayının 15. gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Receb-i Şerif ayının 15. gece nafile namazları nelerdir? 15. gece namazları kılınışı ve tarifi haberimizde.

Recep ayının 15. gecesi 26 Şubat'ı 27 Şubat'a bağlayan gecedir. Bu gece bazı nafile namazlar kılmak oldukça sevaptır. Şimdi sizlere Recep ayının 15. gece namazları nelerdir Hadisi Şeriflerle birlikte paylaşalım.

RECEP AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN?

Receb-i Şerif ayının 15. gecesi 26 Şubat 2021 Cuma gününü 27 Şubat 2021 Cumartesiye bağlayan gecesidir. Yani önümüzdeki Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece Recep ayının 15. gecesi olmaktadır. Recep ayının 15. günü ise 27 Şubat Cumartesi günü oluyor. Dinimizde geceler önce, gündüzler sonra geldiği için böyledir diyebiliriz.

Recep ayının 15. gecesi ne zaman : 26 Şubat 2021 Cuma gününü 27 Şubat 2021 Cumartesi'ye bağlayan gece si. (26 Şubat Cuma akşam namazından, 27 Şubat Cumartesi imsak vaktine kadar olan vakit!)

Recep ayının 15. günü ne zaman : 27 Şubat Cumartesi günü (27 Şubat Cumartesi sabah namazından 27 Şubat Cumartesi akşam namazına kadar olan vakittir!)

RECEB-İ ŞERİF AYININ 15. GECE NAMAZLARI TARİFİ VE KILINIŞI

1-) Receb'in on beşinci gecesi 1 Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine 1000 kere istiğfarda bulunmak, teşvik edilen amellerdendir .

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l esrâr ve celiletü'l-ezkar)

2-) Muhammed ibni Hatîriddin Hazretleri'nin nakline göre : " Receb'in 15. gecesi 5 selamla 10 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra 30 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Suresi okunur. Namaz bitince 100 kere 'Estağfirullah' denilerek Allah-u Te'âlâ'dan mağfiret talep edilir. "

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîriddin, el-Cevâhiru'l-hams)

3-) Receb'in yarı gecesi yani 15. gecesi 1 Fatiha ve 3 İhlas Suresi ile (2 rekatta bir selam vererek) 10 rekat namaz kılınır . Selam verip namazı bitirince 100 defa:

' Sübhanellahi vebihamdihi, Sübhanellahilazim '

"Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim. O büyük Allah'ı tesbih ederim." diye zikredilir.

(Kaynak : Abdülhayy el-Leknevî, el-Asâru'l-merfû'a)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)