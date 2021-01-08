Recep ayı nedir? Recep ayı ne zaman? Recep ayı ibadetleri!
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Recep ayı nedir? Recep ayı ne zaman? Recep ayı ibadetleri!

08.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:01
Recep ayı nedir? Recep ayı ne zaman? Recep ayı ibadetleri!

Recep ayı, islam aleminde 3 ayların başlangıcı olarak kabul edilir? Recep ayı nedir? Recep ayı ne zaman? Recep ayı ibadetleri!

Recep ayı, haram ayı olarak kabul edilen ve savaşın yasak olduğu ay olarak kabul edilir. Recep ayı nedir? Recep ayı ne zaman? Recep ayı ibadetleri!

RECEP AYI NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

RECEP AYI NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcı kabul edilen Recep ayı Diyanet takvimine göre, 3 aylar, 2021 yılında Recep ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

RECEP AYI İBADETLERİ

Üç aylar başlangıcı Receb ayı ile olur. Câhiliye devrinde, receb ayı boyunca savaştan ve baskınlardan uzak durulur, özellikle ilk on gününde oruç tutulur, umre ziyaretleri yapılır ve putlardan oluşan tanrılara "atîre" veya "recebiyye" denilen kurbanlar takdim edilirdi. Receb ayının daha önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "hevber", Arab-ı âribe döneminde "esamm" (sağır) diye adlandırıldığı, kan dökmenin, mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu ayda kavga ve silâh sesleri, imdat çağrıları duyulmadığı için bu adla anıldığı rivayet edilir.

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