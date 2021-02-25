Recep ayı ne zaman? Recep ayı namazı! Recep ayı orucu! Recep ayı tesbihleri!

3 ayların başlangıcı olarak bilinen Recep ayı ne zaman bitiyor? Recep ayı ne zaman? Recep ayı namazı! Recep ayı orucu! Recep ayı tesbihleri! Recep ayı duası! Recep ayında okunacak dualar!

Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen Recep ayı orucuna nasıl niyet edilir? Recep ayı ne zaman? Recep ayı namazı! Recep ayı orucu! Recep ayı tesbihleri! Recep ayında okunacak dualar!

RECEP AYI NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

RECEP AYI TESBİHLERİ

Bazı vatandaşlar recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

RECEP AYI NAMAZI

Recep ayının 21.gününden 30.gününe kadar olan sürede üçüncü 10 rekatlık namaz kılınmaktadır. Niyet edilerek 3 kafirun suresi ve 3 İhlas suresinin her rekatta okunmasıyla kılınan 10 rekatlık namazdan sonra şu dua okunmaktadır.

RECEP AYI DUASI! RECEP AYINDA OKUNACAK DUALAR!

"Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm.

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân."

Türkçe Anlamı:

Rahman ve rahim olan Allâh'ın adıyla.

Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa'ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.

(Bu duânın, sayı tahdîdi olmamakla beraber, Receb-i şerîf boyunca günde 100 def'a okunmasında fazîlet vardır.)