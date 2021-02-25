Recep ayı 13. 14. 15. günü ne zaman, oruç tarihleri neler 2021? Recep ayı 13. 14. 15. günü faziletleri nedir? Recep ayı orucu var mı?

Recep ayı idrak edilirken 13,14 ve 15.günlerinin zamanı ve oruç ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki 2021 Recep ayının ortasında oruç tutmanın fazileti nedir? Recep ayı 13. 14. 15. günü ne zaman, oruç tarihleri neler 2021? Recep ayı 13. 14. 15. günü faziletleri nedir? Recep ayı orucu var mı?

RECEP AYI ORUCU VAR MI?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

RECEP AYI 13. 14. 15. GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

RECEP AYI 13. 14. 15. GÜNÜ NE ZAMAN 2021

Recep Ayı 2021 senesinde 13 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Recep ayının 13.günü 25 Şubat, 14.günü 26 Şubat, 15.günü ise 27 Şubat tarihine denk geliyor.