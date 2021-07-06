Recep Aker güven tazeledi

Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimli genel kurulu yapıldı.

Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimli genel kurulu yapıldı. Başkan adayı Bilal Karatağ adaylıktan çekilirken, açık oylama usulü yapılan seçimle kooperatif başkanlığına yeniden seçilen Recep Aker güven tazeledi.

Genel Kurul Toplantısı'nda divan başkanlığı oluşturulduktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve faaliyet raporları okundu. Ardından divan başkanı mevzuat gereği başkan adayı Recep Aker'in açık oylama istemini ve başkan adayı Bilal Karatağ'ın kapalı oylama istemini genel kurulda bulunan ortakların kabulüne sundu. Yapılan oylamada 444 ortak açık, 245 ortak ise kapalı oylama esasını tercih etti.

Bilal Karatağ adaylıktan çekildi

Oylamanın ardından söz alan başkan adayı Bilal Karatağ, ekibi ile birlikte sahneye çıkarak seçimden çekildiğini belirterek, "Biz bu yola esnaf kardeşlerimiz için çıktık. Biz istedik ki kimse kırılmasın kapalı sandık olsun. Belediye başkanım bile açık oylamaya el kaldırıp, demokrasinin sandığa yansımasını istemedikten sonra kesinlikle biz bu seçimde yokuz. Hakkınızı helal edin. Biz çekiliyoruz, yeni yönetime hayırlı uğurlu olsun." diyerek Recep Aker'i ve ekibini tebrik etti.

Adaylıktan çekilen Bilal Karatağ'ın kendisine yönelik eleştirisine cevap veren Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, "Ben de sizin gibi bu odanın ortağıyım. Benimde sizin gibi oy kullanma hakkım var. Burada hepimiz arkadaşız hiç kimse perdah çekmeyecek. Hiç kimse Belediye Başkanı açık oy kullandı demeyecek. Benim oyum Recep Aker'e dedim, ama hiçbir ortağınıza 'Recep Aker'e oy kullanın' demedim." diyerek seçilen yönetimi tebrik etti.

Salondaki açık oylama sonucunda Recep Aker yeniden başkan seçilerek 4. dönem içinde güven tazeledi. Recep Aker'in başkanlığındaki yönetim kurulu Mustafa Şen, Şükrü Cebeci, Necati Kabakçı ve Lütfi Kurşun'dan, denetim kuruluna ise İlyas Sezer ve Erdoğan Uyar'dan oluştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı