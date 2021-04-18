Reapered, yeni baş antrenör olarak 100 Thieves'e katılıyor
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Reapered, yeni baş antrenör olarak 100 Thieves'e katılıyor

Reapered, yeni baş antrenör olarak 100 Thieves'e katılıyor
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Eski Cloud9 baş antrenörü Bok "Reapered" Han-gyu, 100 Thieves'in yeni baş antrenörü olarak açıklandı.

Reapered, Kasım 2019'dan beri 100 Thieves ile birlikte olan Anthony "Zikz" Gray'in yerini alacak. Bok "Reapered" Han-gyu, geçen yıl Eylül ayında Cloud9 ile yollarını ayırmıştı ve uzun bir ara verdikten sonra aktif bir koç olarak geri dönüyor.

100 Thieves'in çok yetenekli bir kadrosu bulunuyor. LCS kupası kazanmış olan Reapered'in geçmişine bakarsak bu yetenekli kadroyu üst seviyelere taşıyabilecek bir kişi olarak görünüyor.

Han-gyu'nun takıma katılmasıyla, eski baş antrenör Antony "Zikz" Gray, üç maç sonra ayrılacak. Zikz geçen sezon takımın iyi yerlere gelmesine katkı sağlamıştı fakat en üst sıralara çıkamadılar.

Zikz Twitter'dan yaptığı : "Fırsat için 100Thieves'e minnettarım . Orada çalıştığım herkesi çok özleyeceğim ve işlerin böyle bitmesi üzücü. Geleceğe gelince, henüz ne yapacağımı bilmiyorum ve benim için ara verip vermeme zamanımın gelip gelmediğinden emin değilim, ancak teklifler de bulunacağım." dedi.

Kaynak: Playerbros

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