Realme X50m 5G Tanıtıldı, İşte Teknik Özellikleri, Tasarımı ve Fiyatı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Haber

Realme X50m 5G Tanıtıldı, İşte Teknik Özellikleri, Tasarımı ve Fiyatı

Çin'in hızla büyüyen markalarından biri olan Realme, X50 5G ve X50 Pro'dan sonra yeni cihazını tanıttı.

23.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:26
Realme X50m 5G Tanıtıldı, İşte Teknik Özellikleri, Tasarımı ve Fiyatı

Çin'in hızla büyüyen markalarından biri olan Realme, X50 5G ve X50 Pro'dan sonra yeni cihazını tanıttı. İşte tüm detaylarıyla Realme X50m 5G teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı:

Realme X50m 5G Teknik Özellikleri

Realme X50m 5G, X50'ye de güç veren Snapdragon 765G çipi tarafından desteklenmekte. Akıllı telefon Android 10 tabanlı Realme UI ile kutudan çıkıyor ve iki farklı seçenek sunuluyor. Bu seçenekler 6GB RAM/ 128GB dahili depolama alanı ve 8GB RAM/ 128GB dahili depolama alanı şeklinde.

Realme X50m 5G, 120Hz LCD FullHD+ 6.57 inçlik dev ekranın sol üst kısmında çift selfie kamerasını da barındırıyor. Bu selfie kameralarından biri 16MP geniş sensör ve diğeri ise 2MP derinlik kamerası.

Realme X50m 5G'nin arka tarafında iser 48MP ana, 8MP UltraWide (119 derecelik FOV), 2MP makro ve 2MP portre sensörünü içeren dörtlü kamera kurulumuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ayrıca X50m 5G, Realme 6 Pro ile sunulan UIS Max video kayıt özelliğini barındırıyor ve 16MP selfie kamerasıyla 120 FPS slow-mo video kaydedebilir.

Realme X50m 5G Tasarımı

Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında daha iyi ses deneyimi için Dolby Sound ve Hi-Res Audio ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı bulunuyor. X50m 5G'nin 3,5 mm kulaklık jakı barındırmıyor ve bu nedenle kablolu kulaklıkla müzik dinlemek için USB-C bağlantı noktasını kullanmak gerekiyor.

Realme X50m 5G Fiyatı

Realme X50m 5G 1.999 CNY'den (280 dolar) başlıyor ve mavi ve beyaz renkleriyle geliyor. 29 Nisan'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak cihazın global pazara ne zaman geleceği bilinmiyor.

Kaynak: Tamindir

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