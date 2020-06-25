Realme X3 Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri
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Realme X3 Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Realme, geçtiğimiz ay tanıttığı X3 SuperZoom'un ardından yeni bir akıllı telefonla karşımızda.

Realme X3 Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri
25.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:28

Realme, geçtiğimiz ay tanıttığı X3 SuperZoom'un ardından yeni bir akıllı telefonla karşımızda. Realme X3 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Realme X3 Özellikleri

Realme X3, adından da anlaşılacağı üzere SuperZoom'da bulunan periskop kameradan yoksun, geleneksel 12 megapiksel telefoto kameraya sahip. Bir başka fark da selfie kamerada; Önde hap şeklinde delik çentikte 16 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş kamera yer alıyor. Kamera farklılıkları ve depolama yapılandırmaları dışında X3'ün SuperZoom modelinden bir farkı bulunmuyor.

6.6 inç FHD+ çözünürlükte, 120Hz yenileme hızını destekleyen, sol köşede hap çentikli IPS LCD ekrana bakıyoruz. Parmak izi okuyucu ekran içinde değil, yanda bulunuyor. Arkada aynı 64 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel modül, 2x optik zoom yapabilen yeni 12 megapiksel telefoto kameradan oluşan kurulum karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yılın işlemcisi Qualcomm Snapdragon 855 Plus ile güçlendirilen telefonun 6GB/8GB RAM ve 128GB UFS 3.0 depolama alanı seçeneği mevcut. Realme UI ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Telefonun 4200 mAh bataryası 30W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

Realme X3 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Mavi ve beyaz renk seçenekleri ile gelen Realme X3, 330 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. 6GB RAM ve 128GB depolama alanlı model için belirlenen fiyat, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı seçildiğinde 343 dolara çıkıyor. Telefon ön sipariş satışları 25 Haziran'da, gönderimler 30 Haziran'da başlayacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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