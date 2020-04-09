Realme X3 SuperZoom, Geekbench'te Görüldü Realme'nin yeni akıllı telefonu Realme X3 SuperZoom olacak. Tayland'ın NBTC kurumu tarafından onaylanması telefon ortaya çıktı. RMX2086 model numarasıyla son olarak Geekbench'te görülen yeni Realme telefonun özellikleri de belli oldu.

Realme'nin yeni akıllı telefonu Realme X3 SuperZoom olacak. Tayland'ın NBTC kurumu tarafından onaylanması telefon ortaya çıktı. RMX2086 model numarasıyla son olarak Geekbench'te görülen yeni Realme telefonun özellikleri de belli oldu.

NBTC, EEC, BIS sertifikası Realme X3 SuperZoom telefonun teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir detay göstermedi. Sadece 5G akıllı telefon olmadığını öğrenmiştik. Popüler kıyaslama platformu Geekbench'te akıllı telefonun tek çekirdek ve çok çekirdek test sonuçları (sırasıyla 788 ve 2624 puan) ile birlikte teknik özelliklerinin bir kısmı ortaya çıktı. Qualcomm'un Snapdragon 855 (muhtemelen 855 Plus) işlemcisini taşıyan telefon, 12GB RAM ile geliyor ve Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Telefonun kamerasının etkileyici zoom yeteneğine sahip olacağı, 108 megapiksel arka kameraya sahip olabileceği söyleniyor. Farklı fiyat segmentlerindeki son Realme telefonlar dörtlü arka kamera kurulumu ile gelmişti. Realme X3 SuperZoom da dörtlü kamera ile gelebilir.

Realme X3 SuperZoom, kısa süre önce piyasaya sürülen Redmi K30 Pro Zoom Edition'ın yerini alabilir. Düz Realme X3 modelini de görebiliriz.