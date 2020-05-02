Realme X3 SuperZoom 30W Hızlı Şarj ile Birlikte Gelecek!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Realme X3 SuperZoom 30W Hızlı Şarj ile Birlikte Gelecek!

Realme X3 SuperZoom 30W Hızlı Şarj ile Birlikte Gelecek!
02.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:32

Realme'nin hemen hemen bir ay önce GeekBench testlerinde görünen modeli Realme X3 SuperZoom hakkında yeni bilgiler geliyor.

Realme'nin hemen hemen bir ay önce GeekBench testlerinde görünen modeli Realme X3 SuperZoom hakkında yeni bilgiler geliyor. X3 SuperZoom'un bataryası gibi birkaç konudaki maharetleri ortaya çıktı.

Çinli teknoloji şirketi Realme yeni bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hala tüm özellikleri belli olmayan bu model hakkında yeni bilgiler gün geçtikçe gelmeye devam ediyor. Realme X3 SuperZoom'u hemen hemen 1 ay önce GeekBench'te görmüştük. Orada Qualcomm'un bir yonga setini kullandığını ve bu işlemci ile tek çekirdekte 788, çoklu çekirdekte 2624 puan aldığını görmüştük.

Realme X3 SuperZoom 30W hızlı şarj kullanacak

Gelen yeni bilgiler cihazın bataryası ve şarj olma seçenekleri konusunda. Yapılan açıklamada cihazın 4200 mAh'lik devasa bir bataryaya sahip olacağı ve bu bataryanın 30W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Tabi bu veriler cihazın üst segmente hitap edeceğini de belirtiyor.

realme X3 SuperZoom will use a 4200mAh battery with 30W fast charging support.

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 2, 2020

Gelen diğer bilgler arasına cihazın muhtemelen Snapddragon 855+'a sahip olması bekleniyor. Bu işlemciye 12GB Ram belleğin eşlik etmesi de muhtemel. Adında Zoom olan bir modelin kamera konusunda güzel bir yakınlaştırma seçeneği sunacağı da aşikar. Bakalım Realme'nin yeni modeli ne zaman tanıtılacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haber
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Haber
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haber
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Haber
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haber
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
ABD, koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca 'acil durum onayı' verdi
ABD, koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca "acil durum onayı" verdi
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz
Tekel bayisinde yakalanıp yalana başvurdular: Yasak var diye burada kalıyoruz
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ozan Güven Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Realme X3 SuperZoom 30W Hızlı Şarj ile Birlikte Gelecek! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 19:38:35. #1.14#
title