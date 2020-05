Realme Watch Videosu Paylaşıldı, Yakında Geliyor! Realme, tüm pazarları ele geçirmekte kararlı görünüyor. Kurulmasından iki yıl sonra 35 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran şirket, sadece akıllı telefon pazarında değil akıllı bileklik, kulaklık, Akıllı TV pazarında da yer edinmeye çalışıyor.

Realme Watch Geliyor!

Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında da etkili isimlerden Realme, yakında yeni AIoT (Nesnelerin Yapay Zekası) ürünlerinin tanıtılacağını müjdeleyen kısa bir video paylaştı. 7 saniyelik videoda Realme Watch gösteriliyor ancak daha önce CEO'nun bileğinde gördüğümüz gibi gizemli bir şekilde; detayları göremiyoruz.

It's #TimeToBeSmarter.

'Watch' this space for more. https://t.co/Z54A0Tl9f8

— realme (@realmemobiles) May 14, 2020

Realme Watch Özellikleri

Realme Watch'un 1.4 inç kare formunda kavisli bir ekrana sahip olması bekleniyor. IP68 su ve toza dayanıklı sertifikası taşıyacak saat, kalp atış hızı takibi, pedometre, uyku takibi başta olmak üzere akıllı saatlerde genellikle ihtiyaç duyulan tüm özelliklere sahip olacak. Saatte dahili GPS bağlantısının olmayacağı söylentileri var. Bu, yürüyüş, koşu veya başka bir spor yapılırken mesafe takibi için saatin akıllı telefona ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.