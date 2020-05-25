Realme Watch Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı
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Realme Watch Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme bugün gerçekleştirdiği etkinlikte, yeni akıllı saat modeli Realme Watch ile karşımıza çıktı. İşte Realme Watch özellikleri ve fiyatı!

Realme Watch Özellikleri!

Realme Çin'de ve Hindistan'da yaptığı eş zamanlı etkinlikte birçok yeni cihazını tanıttı.

Realme Watch Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı
25.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:49

Realme bugün gerçekleştirdiği etkinlikte, yeni akıllı saat modeli Realme Watch ile karşımıza çıktı. İşte Realme Watch özellikleri ve fiyatı!

Realme Watch Özellikleri!

Realme Çin'de ve Hindistan'da yaptığı eş zamanlı etkinlikte birçok yeni cihazını tanıttı. Bunların arasında Buds Q, Buds Air Neo ve birçok yeni teknolojik cihaz bulunuyor. Ancak bu haberimizin konusu Realme'nin ilk akıllı saati Realme Watch. Giyilebilir teknolojiler kategorisine bir saati ekleyen Realme, bizleri 1.4 inç büyüklüğünde, 320x320 çözünürlüğünde, dokunmatik bir ekran ile buluşturuyor.

Realme Watch, üzerinde 2.5D Gorilla Glass 3 ile korunan, 323 ppi piksel yoğunluğuna ve 380 nit parlaklığa sahip bir ekran taşıyor. Bu ekrandan birçok hizmete ulaşabiliyorsunuz. Onlara birazdan değineceğiz. Cihazın biraz teknik özelliklerinden bahsedersek; Bu model içerisinde 160mAh'lik bir batarya taşıyor. İki farklı kayış tasarımına sahip akıllı saat, siyah, kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenekleri sunuyor.

Ekran üzerinde aynı anda saat, tarih, gün, hava durumu, adım sayısı, kalp atış hızı ve yakılan kalorileri gösteren Realme Watch, kullanılabilirlik açısından gerçekten yüksek kalite sunuyor. Realme Link uygulaması üzerinden görünüşünü değiştirebildiğimiz ekran, gelecekte 100 farklı tasarıma sahip olacak. 24x7 kalp atış hızı izleme teknolojisinde sahip olan saat, aynı zamanda kan oksijen seviyesini de ölçebiliyor.

14 spor modu ile birlikte gelen Realme Watch, kamera ve müzik kontrolüne de imkan sağlıyor. Öyle ki akıllı saat üzerinden deklanşör düğmesine basıp fotoğraf çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir müzik sekmesinde müziği değiştirmenize ve ses ayarları yapmanıza olanak sağlıyor. Tabi müziği durdurma ve başlatma imkanı da mevcut.

Realme Watch'un Fiyatı!

IP68 toz ve su direnci, yerleşik hatırlatma, içecek hatırlatıcısı, uyku monitörü ve meditasyon rahatlatıcı gibi özellikleri içerisinde taşıyan Realme Watch 5 Haziran'da satışa sunulacak. Bu model standart olarak siyah kayış ile beraber gelecek ve 53 Dolar fiyat etiketine sahip olacak. Kullanıcılar 7 Dolar fark ile saate istediği renkte ikinci bir kayış alabilecekler. Bakalım Realme Watch'un satış sayısı ne kadar olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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