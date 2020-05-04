Realme Watch Sızdırıldı, İşte Özellikleri
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Realme Watch Sızdırıldı, İşte Özellikleri

Realme Watch Sızdırıldı, İşte Özellikleri
04.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:32

Realme, ilk giyilebilir ürünü Realme Band akıllı bilekliği Mart ayında tanıtmıştı.

Realme, ilk giyilebilir ürünü Realme Band akıllı bilekliği Mart ayında tanıtmıştı. Realme Watch, şirketin ikinci giyilebilir cihazı olacak. Akıllı saatin tasarımını yansıtan görseller paylaşıldı. Realme Watch özellikleri haberimizde.

Realme Watch Özellikleri

Realme Watch'a ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler paylaşıldı. Realme'nin yeni giyilebilir ürünü Realme Watch, görüntü olarak Fitbit Versa serisine oldukça benziyor. XDA Developers'a göre, Realme Watch uygun fiyatlı olmasıyla Android WearOS yerine özel bir işletim sistemi ile çalışacak. Saatin 1.4 inç LCD ekranı 320x320 çözünürlükte olacak ve 160 mAh pil güç verecek. IP68 sertifikası, kalp atış hızı sensörü ve egzersiz takibi beklenen özellikler arasında. Saatin eleştirilebilecek yanlarından birisi GPS işlevi olacaktır; saatte dahili GPS olmayacağı söyleniyor. Bu, koşu, yürüyüş ve diğer sporlarda mesafe takibi için telefonu yanınıza almanız gerektiği anlamına geliyor.

Realme Watch, basit bir tasarıma sahip ancak adım sayma, kronometre, hava durumu, alarm, telefonu bulma gibi sıradan bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği tüm özellikleri içeriyor.

Realme Watch, Hintçe dilini de destekleyecek, Hindistan pazarında da satışa sunulacak. Xiaomi ve Realme gibi şirketlerin uygun fiyatlı Android telefonları Hindistan'da da inanılmaz derecede popüler; büyük olasıklıkla saat ilk olarak bu pazara sunulacak. Saat, şirketin CEO'su Madhav Sheth'in bileğinde görünmüştü. Aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz Açıklaması

Kaynak: Tamindir

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