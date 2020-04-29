Realme TV Google ile Ortak Çalışacak Son dönemlerde isminden sıklıkla bahsettiren Realme TV seçenekleri ile kullanıcıları selamladı.

Son dönemlerde isminden sıklıkla bahsettiren Realme TV seçenekleri ile kullanıcıları selamladı. Şirket gelen sızıntılara göre Google tarafından sertifika aldı.

Huawei ile Google arasında geçen sorunları birçok kişi biliyor. Huawei Google tarafından engellendikten sonra bir daha Android işletim sistemini kullanamadı ve dünya çapında büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Bu durum herkese Android işletim sisteminin ne kadar kritik olduğunu göstermeye yetiyordu. Realme bunların farkında olduğu için Google ile anlaşarak sertifika aldı.

Realme TV Android işletim sistemini kullanacak

Uzun bir süredir şirketin akıllı televizyonlarda hangi işletim sistemini kullanacağı net değildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Android işletim sisteminin bu cihazlarda daha uygun olacağı düşünüldü.

Google tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmasa bile, artık şirket kendi akıllı televizyon cihazlarında Google işletim sistemini kullanabilecek. Böylece Google Play Store gibi alanlara da erişim rahatlıkla sağlanacak. ABD'li büyük teknoloji devi Google son zamanlarda daha fazla üreticiye sertifika verdi.

Dünya genelinde Android işletim sistemini kullanan birçok cihaz bulunuyor. Her geçen yıl bu cihazlara bir yenisi daha ekleniyor. Google bu cihazlara Play Store ve Google asistan destekleri veriyor. Sizce Google Android işletim sistemi ne tür avantajlar sunuyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.