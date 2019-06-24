Realme'nin 64MP Kameralı Telefonuyla Çekilen Etkileyici Fotoğraf

2019 yılı, akıllı telefon sektörü için mevcut teknolojilerin ışık hızıyla eskidiği bir yıl olarak tarihe geçiyor. Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticilerinin katlanabilir ekranlı akıllı telefonları, delikli ekranları, yüksek performans sunan oyun telefonları gibi ürünleri, peşi sıra tanıtılmaya devam ederken bu kez yeni bir atak Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'den geldi. Şirketin CEO'su Madhav Sheth, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda şirketin, 64 megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya sahip olan ilk akıllı telefon üzerinde çalıştığını itiraf etti.

Yaptığı paylaşımda kameranın özelliklerine de değinen Steth, bu cihazın Samsung'un GW1 sensörünün kullanıldığı ilk akıllı telefon olacağını, bu sensörün çok düşük ışıkta bile mükemmel netlikte bir performans ortaya koyacağını söyledi. Ancak bu açıklamanın hatalı bir noktası bulunuyor. Bu hatalı nokta, aynı sensörün kullanıldığı akıllı telefonların üretim sürecinde olduğunu hem Samsung'un hem de Xiaomi'nin daha öncelerden duyurmuş olması. Şimdilik GW1 sensörünün kullanıldığı herhangi bir akıllı telefon piyasaya sürülmemiş olsa da önümüzdeki dönemlerde bu sensöre sahip olan bir akıllı telefonu ilk kez hangi üreticinin piyasaya süreceği bilinmiyor. Ancak şu bir gerçek ki Samsung'un GW1 sensörü günümüzdeki fotoğraf çekme alışkanlığını ciddi anlamda değiştirecek yetenekleriyle geliyor.

Sheth, tüm bu iddialarını desteklemek için Twitter'da yaptığı bu paylaşıma bir de bu sensörle çekildiğini iddia ettiği bir de fotoğraf paylaştı. İşte o fotoğraf;

Paylaşılan bu görsel Realme'nin yeni akıllı telefon modelinin kamera performansının yanı sıra, sınırlı da olsa kameranın özelliklerini de ortaya koyuyor. Buna göre Realme'nin yeni akıllı telefonu, yapay zeka destekli dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu da söz konusu olan akıllı telefonun büyük bir ihtimalle bir ana kamera, bir ultra geniş açılı kamera ve bir de telefoto kamera olacağını son kameranın da derinlik odaklı olabileceğini ortaya koyuyor.

Açıklamalarında Realme'nin bu akıllı telefonunun ilk kez Hindistan'da piyasaya sürüleceğini söyleyen Sheth, bu modelin bir amiral gemi katili olacağını ifade etti. Realme'nin bu akıllı telefon modeliyle ilgili ortaya çıkması gereken pek çok detay bulunuyor ve bu detayların önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.