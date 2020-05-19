Realme Narzo 10, Satış Rekoru Kırdı
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Realme Narzo 10, Satış Rekoru Kırdı

Realme'nin yeni modeli Narzo 10, satışa çıkarıldıktan 2 dakika sonra toplamda 70 bin adet satıldı. Çılgın fiyatlı telefon, anında stokları tüketti.

Realme Narzo 10, Satış Rekoru Kırdı
19.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:47

Realme'nin yeni modeli Narzo 10, satışa çıkarıldıktan 2 dakika sonra toplamda 70 bin adet satıldı. Çılgın fiyatlı telefon, anında stokları tüketti.

Realme'nin son zamanlarda yaptığı hamleleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Gerek telefon, gerek diğer teknolojik cihazlar adına büyük hareketler yapan Realme, uygun fiyatlı modeli ile piyasayı adeta salladı. Uygun fiyatlı dediysek boşa değil. Çünkü cihazın fiyatı tam 158 Dolar.

Realme Narzo 10 modeli geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı. 6.5 inçlik HD+ ekranla beraber gelen cihazın fiyatı 158 Dolar olarak belirlenmişti. Tabi bu fiyat insanları ne kadar cezbettiyse, almak için dakikaları saymışlar. Bugün sadece Hindistan'da satışa sunulan cihaz, tam 128 saniyede yani yaklaşık 2 dakikada 70.000 adet sattı.

Realme Narzo 10 Özellikleri!

Dört adet kameraya, 5000 mAh bataryaya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip olan cihaz, bu fiyat bandında neredeyse tek. Mediatek Helio G80 yonga setini içerisinde taşıyan cihaz 4GB RAM'e, parmak izi sensörüne ve Android 10 işletim sistemine sahip. Aynı zamanda 128GB depolama alanı da sunuyor. Tabi MicroSD kart desteği de var.

Cihazın özellikleri saymakla bitmiyor. Tabi bu özellikler çok yüksek değil. Ancak fiyata baktığımızda gayet cezbedici bir model olduğu kesin. Bakalım cihaz ülkemize gelecek mi?

Kaynak: Tamindir

Manşet

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