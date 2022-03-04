Realme, Işık Geçişi Tasarımı ile Paris Moda Haftası'nda

Akıllı telefon markası realme, Paris Moda Haftası'nda görücüye çıktı.

Realme'den yapılan açıklamaya göre realme'nin piyasaya çıktığı günden bu yana sürdürdüğü mottosu 'Cesaret Et!' ile piyasada hem teknoloji hem de rakiplerinden farklı atılımlarla, tasarım özelinde de trend belirleyici olmak yatıyor.

Markanın üst-segment kategorisine yeni eklenen 9 Pro Serisi, seri için özel olarak tasarlanan çantası ile beraber geliyor. Yeni yılın ilk ürünü olan realme 9 Pro+, segmentinin ilk SONY IMX766 OIS kamerası, Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörü, trend belirleyici Işık Geçişi Tasarımı ve Ultra Pürüzsüz Ekran deneyimi ile kalmayıp, Dimensity 920 5G işlemci sunuyor.

Realme 9 Serisi, teknoloji ve modanın kavuştuğu durumlarda ortaya neler çıktığını bekleyenlerine sunuyor. Kopenhag merkezli moda markası HELIOT EMIL, realme Dizayn Stüdyosu'nun tasarım felsefesiyle, ideal bir şekilde eşleşen tüm ürünlerinde form ve işlevi birleştirerek yenilikçi tasarım ve teknik tüm detayları harmanladı. Realme 9 Pro Serisi'nin "Işık Geçişi Tasarımı' ından esinlenerek, Heliot Emil ve realme tasarım stüdyosu, tüm teknoloji ve moda tutkunları için özel bir göğüs kemeri çantası tasarladı. ve Heliot Emil'in ortak yaratıcılığına dayanarak tüm işbirliğini ve çantayı 2022 Paris Moda Haftası'nın resmi podyumunda sundu.

Realme 9 PRO SERİSİ ve ortaklaşa oluşturulan akıllı telefon çantası, kullanıcıların cep telefonlarını kolayca çıkarmasına olanak tanımakla beraber, güneş ışığı veya UV ışığı altında, telefonun arkasının tıpkı gün doğumunun renk değiştirme süreci gibi, maviden kırmızı renge dönmesine olanak tanıyor. Böylelikle Işık Geçiş Tasarımı da kullanılabilir hale geliyor.

Marka, tasarım stüdyosunu 2020'de kurdu. realme tasarım ekibi, ürün endüstriyel ve görsel tasarımında uzmanlaşmış, realme'den bağımsız bir ekiptir. Sektördeki ilk mobil tasarım stüdyosu olan realme, realme Dizayn Stüdyosu ile sektördeki çok önemli tasarımcılarla çalıştı. Önceki işbirlikçileri arasında Pentagram'ın Baş Tasarımcısı Eddie Opara, Japon Çağdaş Endüstriyel Tasarımlar Ustası Naoto Fukasawa ve tasarımları ile uzmanlıklarına katkıda bulunan Hermès'in Tasarımcısı Jose Levy yer alıyor.

HELIOT EMIL kurucuları, teknoloji ve modayı tek çatı altında birleştirerek tasarım dünyasında dalgalar yaratmayı hedefleyen realme Dizayn Stüdyosu'na Misafir Tasarımcı rolü ile katıldılar. realme 9 PRO SERİSİ'nin Işık Geçiş Tasarımı, akıllı telefon tasarımı trendine öncülük edecek.

Realme, kullanıcılarının ihtiyaçları için kurulmuş bir marka olarak sadece trend belirleyen ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi trend belirleyici kültürünü de oluşturuyor. realme, güçlü performansa ve trend tasarıma sahip ürünler getirmenin yanı sıra, orijinal müzik, moda tasarımı ve yeni endüstriyel tasarımın en ileri teknolojilerine de katkıda bulundu. Realme, gençlik kültürünü teknoloji endüstrisiyle birleştirerek kendi imajını oluşturuyor ve genç tüketicilerle aynı değeri paylaşıyor.