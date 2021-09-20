Realme GT Neo2 Oyun Akıllı Telefon Üstün Özellikler ile Gelecek! - Haberler
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Realme GT Neo2 Oyun Akıllı Telefon Üstün Özellikler ile Gelecek!

Tekmoloji - Haberler | Teknoloji
Realme GT Neo2 Oyun Akıllı Telefon Üstün Özellikler ile Gelecek!

Realme tarafından tasarlanan oyun akıllı telefonu GT Neo2, Snapdragon 870 işlemciye sahip olacak. Realme, akıllı telefonun her tarafına yerleştirilmiş ve 360 derece sinyal iletimi sağlayan 11 antene sahip olacağını ve böylece telefonu nasıl tutarsanız tutun, sinyal kaybı yaşamayacağınızı bildirdi.

Realme markası, 22 Eylül 2021 tarihinde yeni bir ürün lansman konferansı düzenleyeceği bildirildi. Etkinlikte Oppo alt markası yeni Realme GT Neo2 akıllı telefonunun tüm detaylarını ortaya koyacak.

Cihazın tüm özellikleri üst düzeyde olmasa da, gaming üzerine önemli bir yere sahip bir akıllı telefon olacak. Bu nedenle üzerinde pek çok uygun özellik görmemize neden olacak. Cihaz Ülkemizde de satılacağı ve birçok oyuncunun vazgeçilmez serisi olacağı söyleniyor.

Realme'nin resmi Weibo kanalı, yaklaşmakta olan Realme GT Neo2'yi tanıttı. Üretici, çeşitli posterler aracılığıyla, akıllı telefonun her tarafına yerleştirilmiş ve 360 ??derece sinyal iletimi sağlayan 11 antene sahip olacağını duyurdu. Böylece telefonu nasıl tutarsanız tutun, sinyal kaybı yaşamayacaksınız.

Realme GT Neo2 Oyun Akıllı Telefon Üstün Özellikler ile Gelecek!

Bu yeni teknoloji, mobil oyuncular için harika bir yenilik olacak. Ancak, yakında çıkacak olan Realme GT Neo2 akıllı telefonun diğer amiral gemisi veya sözde amiral gemisi telefonlarda bulunan özelliklere sahip olacağını da belirtmeliyiz. Realme gaming akıllı telefon Snapdragon 870 işlemci ile gelecek. Ayrıca, 65W hızlı şarjı destekleyen yerleşik bir 5000mAh batarya gücüne sahip olacak. Realme ayrıca yeni bir elmas buz çekirdekli soğutma sistemi sunuyor. Geleneksel jelden yüzde 50 daha iyi ısı dağılımı sunmalıdır.

Bunun dışında Realme GT Neo2, Realme'nin E4 amiral gemisi düz ekranlı ilk telefonu olacak. Bu ekran ayrıca 1300 nit'e kadar maksimum parlaklık ve güç tüketiminde %15 azalma ile övünecek.

Daha da ilginci, telefon önceki nesle göre %67 daha yüksek olan 600Hz dokunmatik rapor oranını destekleyecek. Ayrıca dört değişken yenileme hızını sırasıyla 30Hz, 60Hz, 90Hz, 120Hz. akıllı cihazında kullanıcılarına sunacak.

Bu nedenle, piyasadaki diğer oyun telefonlarına göre bir takım avantajlara sahiptir. Ancak bu ekranın avantajları burada bitmiyor. Ekran ayrıca 10240 düzeyinde bir karartmayı ve DC karartmayı da destekleyecektir. Böylece ortam ne olursa olsun, rahat bir görsel deneyim yaşayabilirsiniz.

Akıllı telefonun fiyat listesine gelince, temel sürüm 6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği ile 386 $+vergiye sahip olacak. 8 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği 417 $+vergiler ile gelecek. Son olarak, 12 GB RAM ve 256 GB yerel depolamaya sahip üçüncü sürüm ise 463 $+vergiler ile gelecek.

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