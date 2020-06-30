Realme C11 Tanıtıldı! İşte Realme C11 Özellikleri ve Fiyatı Realme yeni akıllı telefon modelini tanıttı.

Realme yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Realme C11 özellikleri ve fiyatı şirket tarafından açıklandı. Gelin hep beraber Realme C11 özellikleri ve fiyatı hakkında açıklanan detaylara yakından bakalım.

Realme C11 Özellikleri

6.5 inç ekrana sahip olan Realme C11, gücünü Helio G35 yonga setinden almakta. Cihazda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunmakta. MicroSD kart yardımı sayesinde depolama alanı artırılabilmekte.

5.000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 10W hızlı şarj desteği bulunmakta. Realme C11'in ön tarafında 5MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise iki adet sensör bulunmakta. Bu sensörler: 13 MP ana ve 2 MP dikey lens. Cihaz, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/ g/ n, Bluetooth 5.0, GPS ve 3,5 mm kulaklık yuvası gibi hemen hemen her akıllı telefonda olan bağlantı özellikleriyle birlikte gelir.

Realme C11 Fiyatı

Realme C11'in fiyatının 100 dolar olduğu açıklandı. 100 dolar şu anki kur ile 685 TL'ye denk gelmekte. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.

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Kaynak: Tamindir