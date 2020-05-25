Realme Buds Q ve Buds Air Neo Tanıtıldı
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Realme Buds Q ve Buds Air Neo Tanıtıldı

Realme bugün düzenlediği etkinlikte Buds Q, Buds Air Neo, Realme 30W Dart ve Realme Power Bank 2 modellerini tanıttı.

Çinli teknoloji şirketi Realme, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 25 Mayıs tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini belirtmişti.

Realme Buds Q ve Buds Air Neo Tanıtıldı
25.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:49

Realme bugün düzenlediği etkinlikte Buds Q, Buds Air Neo, Realme 30W Dart ve Realme Power Bank 2 modellerini tanıttı.

Çinli teknoloji şirketi Realme, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 25 Mayıs tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini belirtmişti. Çin ve Hindistan'da aynı anda düzenlenen etkinlikte Realme, birçok yeni modelini tanıttı. Bunların en merak edilenleri ise Realme Buds Q ve Buds Air Neo olarak öne çıkıyor.

Buds Q ve Buds Air Neo'nun Özellikleri!

Öncelikle Buds Q'dan bahsetmek gerekirse, cihaz gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Ufak ve yayvan tasarımı ile dikkat çeken Realme, Xiaomi'nin setine benzer bir tasarım gerçekleştirmiş. 20 saat pil ömrü sunan Realme Buds Q, Bluetooth 5.0 ve 30W hızlı şarj destekliyor. 10 mm sürücüleri bulunan cihazın toplam ağırlığı 35.3 gram. Sadece kulaklıkların ağırlığı ise her biri için 3.6 gram. Aynı zamanda cihaz su sıçramalarına karşı dayanıklı. Şimdilik sadece Çin'de satılacak olan cihazın fiyatı yaklaşık 18 Dolar.

Diğer bir kulaklık modeli olan Buds Air Neo, 17 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yine Bluetooth 5.2 destekleyen bu model, 13 mm sürücülere sahip. Aynı zamanda otomatik bağlantı özelliği bulunan bu kulaklığın, yeşil, kırmızı ve beyaz renk seçenekleri mevcut. Buds Air Neo'nun fiyatı ise yaklaşık 39 Dolar.

İki Yeni Power Bank!

Realme, etkinlikte iki adet taşınabilir pil tanıttı. Bu powerbank modellerinin isimleri Realme 30W Dart ve Power Bank 2. 30W Dart isimli powerbank, 10000mAh kapasiteye sahip. Aynı zamanda isminden de anlaşıldığı gibi 30W hızlı şarj desteğine sahip. Ancak fiyatı hakkında bir bilgi yok.

Realme Power Bank 2'de tıpkı diğer model gibi 10000mAh pil kapasitesine sahip. Ancak bu model diğerinden farklı olarak 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak üzerinde USB-A ve USB-C bağlantı noktaları barındırıyor. Fiyatı ise yaklaşık 13 Dolar.

Realme'nin bu yeni modelleri gerçekten dikkat çekici. Tabi her model kendi arasında yakın özellik sunsa da, fiyatlar arasında epey fark olduğu belli. Bakalım Realme bu modeller ile pazarda nasıl bir yer edinecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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