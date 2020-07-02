Realme Buds Q Satış Miktarı ile Ses Getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Realme Buds Q Satış Miktarı ile Ses Getirdi

Son zamanlarda tam kablosuz kulaklık pazarında gittikçe sertleşen bir rekabete tanıklık ediyoruz.

Realme Buds Q Satış Miktarı ile Ses Getirdi
02.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:55

Son zamanlarda tam kablosuz kulaklık pazarında gittikçe sertleşen bir rekabete tanıklık ediyoruz. Bu pazarda öne çıkmak isteyen şirketlerden birisi olan Realme, geçtiğimiz saatlerde yeni nesil tam kablosuz kulaklık modeli Buds Q ile birlikte karşımıza çıktı. Realme Buds Q satış miktarı ile önemli bir başarıya imza attı.

Realme Buds Q Ne Kadar Sattı?

Mayıs ayında tanıtılan Buds Q oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olması nedeni ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Günün ilk saatlerinde Hindistan sınırlarında satışa sunulan model birkaç saatlik süreçte 25,000 birim satarak önemli bir satış başarısına imza attı.

Yaklaşık 26 dolar fiyatındaki Buds Q sahip olduğu 10 mm sürücülerle birlikte kaliteli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Cihazda yer alan Bluetooth 5.0 teknolojisi kesintisiz bağlantı ile kesintisiz müzik keyfi sunarken bir yandan da daha uzun pil ömrü sağlıyor. Nitekim şirketin verilerine göre kulaklıklar ve şarj kutusu toplam 20 saat pil ömrü sunabiliyor.

Şirkete göre cihazın gecikme süresi 119 ms olarak belirtiliyor. Bu, oyun deneyimi için fazla kötü olmayan bir gecikme süresi. Kutu içerisinde hızlı şarj kablosu ile gelen cihazın kablosuz şarj desteği sunmadığını hatırlatmakta fayda var. Ayrıca her bir kulaklığın 3,6 gr olduğunu ve kutu dahil toplam ağırlığın 35,3 gr olduğunu hatırlatalım. Şu aşamada yalnızca belirli pazarlarda bulunan Buds Q'nun 8 Temmuz tarihinde gerçekleşecek etkinlikle birlikte Avrupa ülkeleri için de satışa sunulması bekleniyor. Yeni modelin ülkemizde de satışa sunulacağını düşünürsek ülkemizdeki kullanıcılar için gerçekten iyi bir alternatif olabileceğini söyleyebiliriz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi Haber
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı Haber
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Mustafa Destici Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Şeyma Subaşı Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Malcolm Thomas Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Hakaret
Şu an buradasınız: Realme Buds Q Satış Miktarı ile Ses Getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 18:29:24. #1.14#
title