Realme Band İlk Büyük Güncellemesini Aldı, İşte Gelen Yenilikler
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Realme Band İlk Büyük Güncellemesini Aldı, İşte Gelen Yenilikler

Realme, Mart ayı başında Realme Band'i tanıtarak giyilebilir ürünler pazarına giriş yaptı. Fitness bileklik, ilk büyük yazılım güncellemesini aldı.

Realme Band İlk Büyük Güncellemesini Aldı, İşte Gelen Yenilikler
29.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:32

Realme, Mart ayı başında Realme Band'i tanıtarak giyilebilir ürünler pazarına giriş yaptı. Fitness bileklik, ilk büyük yazılım güncellemesini aldı. Sunulan güncelleme başlangıçta bulunması gereken bir dizi özellik getiriyor.

Realme'nin fitness bilekliği Realme Band, şimdiye kadarki ilk büyük güncellemesini aldı. Realme Band için yeni güncelleme yazılım sürümünü 6.0'a yükseltiyor. Fitness takipçisini güncellemek için kullanıcıların ilk olarak Google Play Store'dan Realme Link uygulamasının son sürümünü indirmesi gerekiyor.

Yeni güncelleme ile Telefon'u Bul, Yeniden Başlat ve Hava Durumu işlevi ekleniyor. Bu üç özellik tüm giyilebilir cihazlarda yayındır ve Realme Band'e yeni geliyor. Yalnız yeni özellikleri kullanmak tam bir işkence. Yeni ürün yazılımının kurulumundan sonra, Realme Link uygulaması kullanıcıların Realme Band'de hava durumunu etkinleştirmelerine izin veriyor. Ayarlandıktan sonra kullanıcıların mevcut hava durumuna erişmek için cihazın kapasitif düğmesine yedi kez, sonraki iki güne ilişkin raporu görmek için iki kez hafifçe basması gerekiyor. Yeni güncelleme, Realme Band'e yeniden başlatma seçeneği getiriyor olsa da sadece cihaz şarj olurken çalışıyor. Güncelleme ayrıca kullanıcı arayüzü, kalp atış takibi, veri senkronizasyonu ve mesaj görüntüleme süresinde iyileştirmeler getiriyor.

Realme Band Yazılımı 6.0 Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

İşlevsel arabirim için kullanıcı arayüzü optimize edildi

Hava durumu özelliği eklendi

Telefonunuzu bulma özelliği eklendi

Kalp atış hızı ölçüm hassasiyeti optimize edildi

Veri senkronizasyonu hızı optimize edildi

Mesaj görüntüleme süresi uzatıldı

Yeniden başlatma fonksiyonu eklendi: Şarj olurken dokunmatik düğmeye 5 saniyenin üzerinde basın

Kaynak: Tamindir

Manşet

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