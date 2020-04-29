Realme Akıllı Saat Sektörüne Giriş Yapmaya Hazırlanıyor Realme satışa sunduğu akıllı telefon modelleri ile özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir pazar payına ulaşmayı başardı.

Realme satışa sunduğu akıllı telefon modelleri ile özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir pazar payına ulaşmayı başardı. Bu başarısını benzer alanlarda da pekiştirmek isteyen Realme akıllı saat sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor gibi gözüküyor. İşte bilinen detaylar!

Realme Akıllı Saat Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı saat pazarında rekabet gittikçe daha sıkı bir hale gelirken Realme de bu pazardan payını almak isteyen şirketlerin arasına girmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO'su geçtiğimiz günlerde yaptığı bir soru - cevap videosunda taktığı akıllı saat ile dikkatleri çekmeyi başardı.

Söz konusu videoya göz attığımızda köşeleri yuvarlatılmış bir kare ekran görüyoruz. Bu anlamda modelin Fitbit Versa ile oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Aklınızda bazı fikirlerin belirmesi adına bu modele ait görüntüyü hemen aşağıda görebilirsiniz.

Daha önceki sızıntılardan da yola çıkarak 1.4 inç boyutunda TFT LCD ekrana sahip olan modelin renkli ekran ile dikkat çeken bir görüntüye sahip olduğu söylenebilir. Buna karşın çerçevelerin güncel tasarımlara kıyasla daha kalın bir yapıda olduğunu görüyoruz.

Akıllı saatin dahili olarak 160 mAh kapasitesinde bir batarya ile geldiği ve bu noktada bir haftaya kadar kullanım ömrü sunacağı iddia ediliyor. Raporlar IP68 sertifikası ve Bluetooth 5.0 teknolojisinin de yer alacağını işaret ediyor.

Tabii tüm bu özelliklerin şu aşamada sızıntılardan derlendiğini belirtelim. Ürün yakın bir zamanda satışa sunulabilecek durumda görünüyor ve bu nedenle önümüzdeki dönemlerde daha net görüntülerle ve sızıntılarla karşılaşmayı bekleyebiliriz. Gelişmelerden haberdar olabilmek adına bizi takipte kalın.