Realme 6i Fiyatı 200 Dolar'ın Altında Olacak! Realme'nin orta seviye modeli olacak olan Realme 6i, yakın bir tarihte Hindistan'da satışa sunulacak. Realme 6i'nin merak edilen kısmı ise fiyatı.

Realme'nin orta seviye modeli olacak olan Realme 6i, yakın bir tarihte Hindistan'da satışa sunulacak. Realme 6i'nin merak edilen kısmı ise fiyatı. Gelen bazı sızıntılarda Realme 6i'nin Hindistan'da 200 Dolar'ın (15000 INR) altında bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

Realme 6i fiyatı ne kadar olacak?

14 Temmuz'ta piyasaya giriş yapacak olan Realme 6i, içerisinde Helio G90T yonga setini taşıyor. Arkasında dörtlü kamera grubunu taşıyan Realme 6i, 48MP kamera ile birlikte gelecek. Ön tarafında 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde ekrana sahip oalcak olan Realme 6İ, bu ekrande 90Hz yenileme hızı sunacak.

İlk olarak Hindistan'a gelmesi beklenen Realme 6i'nin fiyatı Flipkart'a göre 200 Dolar'ın altında olacak. Yani uygun fiyatlı bir model olacak. Realme 6i'nin özellikleri tam olarak bilinmese de, fiyat gerçekten cihazı dikkat çekici yapıyor. Bakalım Realme 6i'nin fiyatı ne kadar olacak.

Kaynak: Tamindir