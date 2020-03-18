Realme 6i Duyuruldu, İşte Özellikleri ve Fiyatı
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Teknoloji

Realme 6i Duyuruldu, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme, Ocak ayında Realme 5i'yi piyasaya sürmüştü. Sadece iki ay sonra halefi Realme 6i duyuruldu. Realme 6i özellikleri, fiyatı ve &

18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Realme 6i Duyuruldu, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme, Ocak ayında Realme 5i'yi piyasaya sürmüştü. Sadece iki ay sonra halefi Realme 6i duyuruldu. Realme 6i özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.


Realme 6i Özellikleri


Realme 6i, MediaTek'in Helio G80 işlemcisidnen güç alan ilk akıllı telefon modeli. Realme UI ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonun 3GB/64GB ve 4GB/128GB olmak üzere iki bellek ve depolama seçeneği bulunuyor. 6.5 inç, HD+ çözünürlüğe çıkabilen su damlası çentikli ekran ile geliyor. Ön kamerada büyük bir geliştirme mevcut. 5i'de 8 megapiksel olan selfie kamerası 16 megapiksele yükseltilmiş. Telefonun arkası Japon endüstriyel tasarımcı Naoto Fukasawa tarafından tasarlanmış ve dört kamera (48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel portre ve 2 megapiksel makro) barındırıyor. Biyometrik güvenlik olarak, parmak izi okuyucu cihazın arkasına yerleştirilmiş. Realme 6i, ters kablolu şarj destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Ancak microUSB portu üzeriden maksimum 10W hızda şarj eden 5i'nin aksine USB-C portu üzerinden 18W'a kadar güç çekebiliyor.


Realme 6i Fiyatı ve Çıkış Tarihi


Süt Beyazı ve Yeşil Çay renkleri ile gelen Realme 6i'nin 3GB RAM 64GB depolama alanlı modeli 180 dolar, 4GB RAM 128GB depolamalı modeli 215 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Telefon 29 Mart'ta çıkış yapacak.

Kaynak: Tamindir

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