Realme 3 Pro'ya ColorOS 6 Güncellemesiyle 240 FPS Ağır Çekim Modu Geldi
Realme, Realme 1 ve U1 modellerinin ardından Realme 3 Pro için de güncelleme yayınladı. Güncelleme, özellikle kamera kısmında önemli yenilikler getiriyor.
Realme 1 ve U1 için Android Pie tabanlı ColorOS 6 güncellemesinin yayınlanmasından sonra Realme, bugün Realme 3 Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. RMX1851EX_11_A.15 sürüm numarasına sahip olan güncelleme, 320 MB depolama alanı gerektiriyor.
Yeni güncelleme, Haziran 2019 güvenlik yamasıyla gelirken önemli sistem ve kamera güncelleştirmeleri de sunuyor. Realme, yeni güncellemeyle beraber Realme 3 Pro'ya 240 FPS yavaş çekim desteği getirdi.
Ekranın sol veya sağ tarafından içeri doğru kaydırmayla ileri veya geri gitmenizi sağlayan yeni kaydırma işlevlerini de içerisinde barındıran güncellemenin tüm yenilikleriyse şöyle:
Sistem:
Android güvenlik yaması
Yeni kaydırma hareketleri
Kilit ekranında haber fonksiyonu
Hata düzeltmeleri
Uygulama:
Uygulama marketi (Bazı bölgeler)
Tema mağazası (Bazı bölgeler)
Oyun platformu (Bazı bölgeler)
Kamera:
240 FPS yavaş çekim modu
Bu güncelleme şu an Hindistan'da yayına girdi ve tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir. Realme 3 Pro kullanıcıysanız telefonunuzun güncellemelerini sürekli olarak kontrol etmenizde yarar var.
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