Realme 3 Pro'ya ColorOS 6 Güncellemesiyle 240 FPS Ağır Çekim Modu Geldi

Realme 1 ve U1 için Android Pie tabanlı ColorOS 6 güncellemesinin yayınlanmasından sonra Realme, bugün Realme 3 Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. RMX1851EX_11_A.15 sürüm numarasına sahip olan güncelleme, 320 MB depolama alanı gerektiriyor.

Yeni güncelleme, Haziran 2019 güvenlik yamasıyla gelirken önemli sistem ve kamera güncelleştirmeleri de sunuyor. Realme, yeni güncellemeyle beraber Realme 3 Pro'ya 240 FPS yavaş çekim desteği getirdi.

Ekranın sol veya sağ tarafından içeri doğru kaydırmayla ileri veya geri gitmenizi sağlayan yeni kaydırma işlevlerini de içerisinde barındıran güncellemenin tüm yenilikleriyse şöyle:

Sistem:

Android güvenlik yaması



Yeni kaydırma hareketleri



Kilit ekranında haber fonksiyonu



Hata düzeltmeleri

Uygulama:

Uygulama marketi (Bazı bölgeler)



Tema mağazası (Bazı bölgeler)



Oyun platformu (Bazı bölgeler)

Kamera:

240 FPS yavaş çekim modu

Bu güncelleme şu an Hindistan'da yayına girdi ve tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir. Realme 3 Pro kullanıcıysanız telefonunuzun güncellemelerini sürekli olarak kontrol etmenizde yarar var.