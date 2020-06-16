Real Valladolid, Javi Sanchez'i Real Madrid'den transfer etti
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Valladolid, sezon başında Real Madrid'den bir yıllığına kiraladığı Javi Sanchez'i renklerine bağladı.
16.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:28
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Valladolid, sezon başında Real Madrid'den bir yıllığına kiraladığı Javi Sanchez'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı yüzünden bu sezon yalnızca 2 maç oynayabilen Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Real Madrid altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giydi.
Kaynak: AA