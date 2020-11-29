Real Sociedad - Villarreal İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
29.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:57
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın bugün ve yarın oynanıyor. Peki Real Sociedad - Villarreal maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Real Sociedad - Villarreal maçıdır. Peki Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
REAL SOCİEDAD - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Real Sociedad - Villarreal maçı 29 Kasım Pazar günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.
REAL SOCİEDAD - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Sociedad - Villarreal maçını S Sport Plus, Bilyoner TV, Spor Smart, Smart Spor HD kanallarından izleyebilirsiniz.
REAL SOCİEDAD - VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Anoeta Stadyumu, San Sebastian'da oynanacak.