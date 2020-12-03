Real Sociedad - Rijeka UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Real Sociedad - Rijeka Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Real Sociedad - Rijeka maçıdır. Peki Real Sociedad - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

REAL SOCİEDAD - RİJEKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Real Sociedad - Rijeka maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

REAL SOCİEDAD - RİJEKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Rijeka maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

REAL SOCİEDAD - RİJEKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Anoeta Stadyumu, Donostia'da oynanacak.