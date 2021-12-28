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Real Sociedad, PSG'den Rafinha'yı kiraladı

Real Sociedad, PSG'den Rafinha'yı kiraladı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İspanya ekibi Real Sociedad, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Brezilyalı futbolcu Rafinha'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

İspanya ekibi Real Sociedad, Fransa'nın Paris Saint-Germain ( Psg ) takımından Brezilyalı futbolcu Rafinha'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Real Sociedad Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafinha'nın sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Barcelona altyapısında yetişen Rafinha, Celta Vigo ve Inter'de kiralık olarak forma giymişti. Rafinha, geçen yıl transfer olduğu PSG'de 39 maça çıkmıştı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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