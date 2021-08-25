Real Sociedad, Norveçli futbolcu Sörloth'u kiraladı
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Real Sociedad, Norveçli futbolcu Sörloth'u kiraladı

Real Sociedad, Norveçli futbolcu Sörloth'u kiraladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Sociedad, Norveçli Alexander Sörloth'u sezon sonuna kadar kiraladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Sociedad, Norveçli Alexander Sörloth'u sezon sonuna kadar kiraladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Norveçli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış, 33 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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