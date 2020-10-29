Real Sociedad - Napoli UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
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Real Sociedad - Napoli UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

29.10.2020 20:07 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:11
Real Sociedad - Napoli UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Real Sociedad - Napoli maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Real Sociedad - Napoli arasındaki maçtır. Peki Real Sociedad - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

REAL SOCİEDAD - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Real Sociedad - Napoli UEFA Avrupa Ligi grup maçı 29 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

REAL SOCİEDAD - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Napoli maçı Bein Sports 2 kanalında yayınlanacaktır.

REAL SOCİEDAD - NAPOLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Anoeta Stadyumu, Donostia'da oynanacak.

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