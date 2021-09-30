Real Sociedad - Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda? Real Sociedad - Monaco maçı şifresiz mi? CANLI izle!
UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Real Sociedad - Monaco bugün karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en önemli maçlarından biri olan Real Sociedad - Monaco maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Real Sociedad - Monaco karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç Real Sociedad - Monaco maçı şifresiz mi? Real Sociedad - Monaco maçı hakemi kim? Real Sociedad - Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Real Sociedad - Monaco karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi maçı, 30-09-2021 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
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