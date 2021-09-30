Real Sociedad - Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda? Real Sociedad - Monaco maçı şifresiz mi? CANLI izle!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Real Sociedad - Monaco karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç Real Sociedad - Monaco maçı şifresiz mi? Real Sociedad - Monaco maçı hakemi kim? Real Sociedad - Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

REAL SOCİEDAD - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Sociedad - Monaco karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi maçı, 30-09-2021 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.

REAL SOCİEDAD - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Monaco maçı Exxen'den canlı yayınlanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

REAL SOCİEDAD - MONACO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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