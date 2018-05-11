Real Sociedad'dan Emektar Futbolcusu Xabi Prieto'ya Büyük Jest
Real Sociedad, 15 yıldır formasını giyen ve bu hafta aktif futbol yaşantısına nokta koyacak olan Xabi Prieto'nun fotoğrağıyla maça çıkacak.
La Liga ekiplerinden Real Sociedad, emektar futbolcusu Xabi Prieto için büyük bir jeste imza attı.
15 yıllık profesyonel futbolculuk yaşamında Sociedad dışında hiçbir kulüpte forma giymeyen İspanyol futbolcu, sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıklamıştı.
BÜYÜK BİR VEFA ÖRNEĞİ
Bask kulübü de bunun üzerine cumartesi günü son kez taraftarının karşısına çıkacak Prieto'ya büyük bir vefa örneği gösterdi.
Kulüp, Leganes ile oynayacakları karşılaşmaya kulüp amblemi yerine Prieto'nun fotoğrafının bulunduğu formalarla çıkacak.
YORUMLAR (1)
-
İŞTE AVRUPADA FUTBOLCUYA GÖSTERİLEN SEVGİ VE SAYGI. GELDE BUNU TÜRKİYEYE AŞILAMAYA ÇALIŞ BAKALIM.Cevap Yaz Yayından Kaldır