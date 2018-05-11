Real Sociedad'dan Emektar Futbolcusu Xabi Prieto'ya Büyük Jest

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, emektar futbolcusu Xabi Prieto için büyük bir jeste imza attı.

15 yıllık profesyonel futbolculuk yaşamında Sociedad dışında hiçbir kulüpte forma giymeyen İspanyol futbolcu, sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıklamıştı.

BÜYÜK BİR VEFA ÖRNEĞİ

Bask kulübü de bunun üzerine cumartesi günü son kez taraftarının karşısına çıkacak Prieto'ya büyük bir vefa örneği gösterdi.

Kulüp, Leganes ile oynayacakları karşılaşmaya kulüp amblemi yerine Prieto'nun fotoğrafının bulunduğu formalarla çıkacak.