Real Sociedad - Barcelona İspanya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
İspanya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Real Sociedad - Barcelona maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İspanya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Real Sociedad - Barcelona maçıdır. Peki Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
REAL SOCİEDAD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Real Sociedad - Barcelona maçı 13 Ocak Çarşamba günü bu akşam saat 23:00'da başlayacaktır.
REAL SOCİEDAD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Sociedad - Barcelona maçını Tivibu Spor, Şifresiz 4A, Tivibu 77, Web , Fil Box 79 kanallarından izleyebilirsiniz.
REAL SOCİEDAD - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Anoeta Stadyumu, Donostia'da oynanacak.