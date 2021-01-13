Real Sociedad - Barcelona İspanya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Real Sociedad - Barcelona İspanya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

13.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:55
Real Sociedad - Barcelona İspanya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

İspanya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Real Sociedad - Barcelona maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İspanya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Real Sociedad - Barcelona maçıdır. Peki Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

REAL SOCİEDAD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Real Sociedad - Barcelona maçı 13 Ocak Çarşamba günü bu akşam saat 23:00'da başlayacaktır.

REAL SOCİEDAD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Barcelona maçını Tivibu Spor, Şifresiz 4A, Tivibu 77, Web , Fil Box 79 kanallarından izleyebilirsiniz.

REAL SOCİEDAD - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Anoeta Stadyumu, Donostia'da oynanacak.

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