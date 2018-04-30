Real Madridli Sergio Ramos: Şampiyonlar Ligini Kazanmak Daha Büyük Başarı
Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, La Liga şampiyonluğunu garantileyen Barcelona'ya göndermede bulunarak, "Şampiyonlar Ligini kazanmak daha büyük başarı." dedi.
Real Madrid'in tecrübeli kaptanı Sergio Ramos, La Liga'da şampiyon olan Barcelona'yı kızdıracak sözler kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK DAHA BÜYÜK BAŞARI"
La Liga'da bitime 4 hafta kala namağlup bir şekilde şampiyonluğunu garantileyen ve Kral Kupası'nı da kazanan Barcelona hakkında konuşan Ramos, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, yerel ligde 2 kupa birden kazanmaktan daha büyük başarı. Barcelona iyi bir sezon geçirdi, 2 kupa kazandı. Bence iki takım da bu sezon başarılı." sözlerini kullandı.
"BİZ, ALMANLARI ELEMEYE ODAKLANDIK"
Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Bayern Münih maçına odaklandıklarını söyleyen İspanyol futbolcu, "Barça şampiyon oldu ama maç başında bu yüzden onları tebrik edecek değiliz. Biz, Şampiyonlar Ligi'nde Almanları eleyip finale gitmeye odaklandık" dedi.
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Cimbomlu evet rezil olmaya gitcez keske besiktas gitseCevap Yaz Yayından Kaldır
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Barca bunlara üçden aşağı gol atarsa galip saymamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kimse benim sabrımı test edilmeye elverişli sanmasın tabii ki ne dediğimi biliyorum hakemlerle şampuanlığa koşuyoruz şampuan olursak Türkiye yi en kötü şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın bekle bizi Ş.Ligi averaj takımı olup 0 çekmeye 6 maçta 30 gol yemeye geliyoruz keşke adaletli gâvur hakemler yönetmese ikna etsek bizim maçlarımızı bizi şampiyonluklar sahibi yaoan hakemlerimiz yönetse ama bizim borumuz Türkiyede öter hakemlerimizi çok seviyorum bu yüzdenCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Sizi barcelona beşlik yapsında aklın başına gelsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Buda aziz yıldırımın ispanya şubesiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır