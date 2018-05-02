Real Madridli Marcelo'dan İtiraf: Elime Çarptı, Penaltıydı
Real Madrid - Bayern Münih maçında Almanlar, kararları nedeniyle Cüneyt Çakır'a tepki göstermişti. Marcelo, eline çarpan top için "Pozisyon penaltıydı." dedi.
Real Madrid - Bayern Münih maçının 45. dakikasında tartışmalı pozisyonun kahramanı Marcelo, maç sonunda açıklamalar yaptı.
Cüneyt Çakır'ın devam kararı verdiği ve Bayern Münihli futbolcuların uzun süre itiraz ettiği pozisyon için Marcelo'dan itiraf geldi.
"ELİME ÇARPMADIĞINI SÖYLERSEM YALAN OLUR"
Maçın ardından konuşan Brezilyalı yıldız, "Topun elime çarpmadığını söylersem yalancı olurum. Penaltı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.
YORUMLAR (10)
-
ezık renkliler kıskanmayın l aCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Beter olsunlar lmanlarin isi gücü türk ve türkiye düsmanligiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Beşiktaşın intikamını Cüneyt çakır almış oldu:))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
CÜNEY ÇAKIR GİBİ HAKEMİ KOYARSAN BÖYLE MAÇA SONUÇ BÖYLE OLUR YAZIK ADAMLARIN HAKKINI YEMİŞCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
-
Münih güle güleCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır