Real Madridli futbolcu Rodrygo'nun sakatlığı ciddi
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Real Madridli futbolcu Rodrygo'nun sakatlığı ciddi

26.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:52
Real Madridli futbolcu Rodrygo'nun sakatlığı ciddi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'nun sağ diz ardı kirişinden sakatlandığını açıkladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'nun sağ diz ardı kirişinden sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Granada'yı 2-0 yendikleri La Liga maçının 35. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Rodrygo'nun, sağ biseps femoris kasında zorlanma tespit edildi.

19 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun sahalara dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. Fakat İspanyol basını, bu tip sakatlıkların iyileşme sürecinin 3 ayı bulabildiğini hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:56:06. #1.14#
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