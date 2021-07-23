Real Madridli Benzema koronavirüse yakalandı
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız yıldızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı doğrulandı.
Karantinaya alınan Benzema, test sonuçlarının negatife dönmesinin ardından takımla çalışmalara başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz