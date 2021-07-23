Real Madridli Benzema koronavirüse yakalandı
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Real Madridli Benzema koronavirüse yakalandı

Real Madridli Benzema koronavirüse yakalandı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız yıldızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı doğrulandı.

Karantinaya alınan Benzema, test sonuçlarının negatife dönmesinin ardından takımla çalışmalara başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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