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Real Madridli basketbolcu Anthony Randolph sakatlandı

Real Madrid Kulübü, basketbol takımından Anthony Randolph'un sol el baş parmağından sakatlandığını duyurdu.

18.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:52
Real Madridli basketbolcu Anthony Randolph sakatlandı

Kulübü, takımından Anthony Randolph'un sol el baş parmağından sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Randolph'un sol el baş parmağında bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kral Kupası finalinde pazar günü Unicaja 'ya karşı oynadıkları maçta sakatlanan Randolph'un iyileşme süreciyle ilgili bilgi verilmedi.

İspanyol basını, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçında Randolph'un forma giyme olasılığı olmadığını yazarken, solak olan ABD'li uzun forvetin sahalara dönmesinin dört hafta sürebileceği iddia edildi.

Kaynak: AA
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