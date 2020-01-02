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Real Madrid Yeni Yılı Antrenmanlara Açtı

Real Madrid, 2020 yılının ilk takım antrenmanına çıktı. Yeni yılın ardından yeniden başlayacak olan La Liga'da Getafe deplasmanına çıkacak Real Madrid'de sakatlığı bulunan Hazard çalışmalara katılmadı.

02.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:19

, 2020 yılının ilk takım antrenmanına çıktı. Yeni yılın ardından yeniden başlayacak olan 'da deplasmanına çıkacak Real Madrid'de sakatlığı bulunan Hazard çalışmalara katılmadı.

Kaynak: Dugout

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