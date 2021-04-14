Real Madrid, yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Real Madrid, ilk maçta 3-1 yendiği Liverpool ile deplasmanda golsüz berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Real Madrid, ilk maçta 3-1 yendiği Liverpool ile deplasmanda golsüz berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid'e 3-1 mağlup olan Liverpool, rövanşta rakibini Anfield Stadyumu'nda konuk etti. Ozan Kabak'ın da forma giydiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ev sahibi ekip gol için baskısını artırsa da Madrid ekibi kalesini gole kapadı ve 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla İspanyol temsilcisi bir üst tura yükseldi.

Maça ilk 11'de başlayan Liverpool'un Türk yıldızı Ozan Kabak ise 60. dakikada yerini Jota'ya bıraktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı