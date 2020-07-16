Real Madrid, Villarreal Hazırlıklarını Tamamladı
İpanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, Villarreal'i konuk ediyor. Ev sahibi ekip 83 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Villarreal ise 57 puanla beşinci sırada yer alıyor. Başkent takımı maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.
16.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:00
İpanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, Villarreal'i konuk ediyor. Ev sahibi ekip 83 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Villarreal ise 57 puanla beşinci sırada yer alıyor. Başkent takımı maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: Dugout