Real Madrid ve Barcelona'nın Copa del Rey Son 32 Turunda Rakipleri Belli Oldu

Real Madrid ve Barcelona'nın Copa del Rey son 32 turu rakipleri belli oldu. Barcelona'nın rakibi UE Cornella olurken, Real Madrid Alcoyano ile karşılaşacak. Ocak ayında oynanacak maçların iki turu da İspanya 3.Lig takımlarının stadlarında oynanacak. Geçen sezon turnuvada yapılan kural değişikliğinden sonra, bir alt ligle eşleşen takımlar iki maçı da deplasmanda oynuyor.