Real Madrid ve Arsenal'in eski futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti
Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi büyük takımlarda oynayan ünlü futbolcu Jose Antonio Reyes, İspanya'nın Sevilla kentine bağlı Utrera ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Doğduğu şehirde hayata gözlerini yuman İspanyol oyuncu 36 yaşındaydı.
Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi büyük takımlarda oynayan ünlü futbolcu Jose Antonio Reyes, İspanya'nın Sevilla kentine bağlı Utrera ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Doğduğu şehirde hayata gözlerini yuman İspanyol oyuncu 36 yaşındaydı.
Ünlü futbolcunun Sevilla-Utrera yolunda kuzeni ve bir arkadaşıyla birlikte kaza geçirdiği ve olayda 23 yaşındaki kuzeninin de hayatını kaybettiği belirtildi. Araçtaki diğer kişininse yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Süper Ligde inanılmaz olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı, 4 saat sonra yollar ayrıldı
Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş
Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Liverpool maçı canlı izle