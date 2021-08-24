Real Madrid, Valverde'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbolcu Federico Valverde'nin sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbolcu Federico Valverde'nin sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki Uruguaylı orta saha futbolcusu Valverde'nin sözleşmesinin 6 sezon uzatıldığı bildirildi.
Valverde, 2018-2019 sezonundan bu yana Real Madrid'de forma giyerken, eflatun beyazlı formayla şimdiye kadar çıktığı 75 maçta 5 gol attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli