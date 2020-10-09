Real Madrid - Valencia Basket THY Euroleague maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Valencia Basket maç istatistikleri!
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Real Madrid - Valencia Basket THY Euroleague maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Valencia Basket maç istatistikleri!

09.10.2020 01:01 | Son Güncelleme: 09.10.2020 01:05
Real Madrid - Valencia Basket THY Euroleague maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Valencia Basket maç istatistikleri!

Bu gece Turkish Airlines EuroLeague 2. haftanın ilk karşılaşmaları oynandı. Bu maçlardan birisi de Real Madrid - Valencia BasketBeko maçıdır. Peki Real Madrid - Valencia Basket basketbol maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç sonucu nedir?

Basketbol severler Real Madrid - Valencia Basket karşılaşmasının sonucunu merak ediyor. Peki Real Madrid - Valencia Basket maçı kaç kaç sonuçlandı? Grupta kaçıncı sıradalar? İlk çeyrek nasıl bitti? Son çeyreğe kaç kaç girildi? Tüm detaylar haberimizde...

REAL MADRİD - VALENCİA BASKET EUROLEAGUE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Euroleague'deki Real Madrid - Valencia Basket maçı 77-93 skorla bitti. Karşılaşmayı Valencia Basket (Valensiya) takımı 93-77 kazandı.

REAL MADRİD - VALENCİA BASKET MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Toplam şut : 62-69

Toplam isabetli şut : 28-36

İsabetli 3 sayılık atış : 10-11

Serbest atış : 13-13

Toplam ribaund : 33-35

Asist : 17-21

Blok : 6-0

Top çalma : 6-11

Top kaybı : 16-11

Faul : 19-17

(Sol taraftaki sayılar Real Madrid, sağ taraftaki sayılar Valencia'nın değerleridir.)

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