Real Madrid - Valencia Basket THY Euroleague maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Valencia Basket maç istatistikleri!
09.10.2020 01:01 | Son Güncelleme: 09.10.2020 01:05
Bu gece Turkish Airlines EuroLeague 2. haftanın ilk karşılaşmaları oynandı. Bu maçlardan birisi de Real Madrid - Valencia BasketBeko maçıdır. Peki Real Madrid - Valencia Basket basketbol maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç sonucu nedir?
Basketbol severler Real Madrid - Valencia Basket karşılaşmasının sonucunu merak ediyor. Peki Real Madrid - Valencia Basket maçı kaç kaç sonuçlandı? Grupta kaçıncı sıradalar? İlk çeyrek nasıl bitti? Son çeyreğe kaç kaç girildi? Tüm detaylar haberimizde...
REAL MADRİD - VALENCİA BASKET EUROLEAGUE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Euroleague'deki Real Madrid - Valencia Basket maçı 77-93 skorla bitti. Karşılaşmayı Valencia Basket (Valensiya) takımı 93-77 kazandı.
REAL MADRİD - VALENCİA BASKET MAÇ İSTATİSTİKLERİ
Toplam şut : 62-69
Toplam isabetli şut : 28-36
İsabetli 3 sayılık atış : 10-11
Serbest atış : 13-13
Toplam ribaund : 33-35
Asist : 17-21
Blok : 6-0
Top çalma : 6-11
Top kaybı : 16-11
Faul : 19-17
(Sol taraftaki sayılar Real Madrid, sağ taraftaki sayılar Valencia'nın değerleridir.)