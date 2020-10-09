Real Madrid - Valencia Basket THY Euroleague maçı kaç kaç bitti? Real Madrid - Valencia Basket maç istatistikleri!

Bu gece Turkish Airlines EuroLeague 2. haftanın ilk karşılaşmaları oynandı. Bu maçlardan birisi de Real Madrid - Valencia BasketBeko maçıdır. Peki Real Madrid - Valencia Basket basketbol maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç sonucu nedir?