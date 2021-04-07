Real Madrid tur kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool'u 3-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan karşılaşmada Real Madrid, 27'nci dakikada Vinicius Junior ve 36'ncı dakikada Marco Asensio'nun attığı gollerle mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Liverpool 51'inci dakikada Salah'ın attığı golle farkı 1'e indirse de 65'inci dakikada yeniden sahneye çıkan Vinicius Junior skoru 3-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Milli futbolcu Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11'de başlarken 81'inci dakikada yerini Roberto Firmino'ya bıraktı.

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Gecenin diğer maçında ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 19'uncu dakikada Kevin de Bruyne'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 84'üncü dakikada Reus attığı golle skora denge getirse de 90'ıncı dakikada Philip Foden attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı