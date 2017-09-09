Real Madrid'ten son 22 yılın en kötü açılışı

La Liga'nın 3. haftasında Levante'yi konuk eden Real Madrid sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak sahasında üst üste ikinci kez puan kaybetti.



La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid 2017/2018 sezonunda lige istediği başlangıcı yapamadı.





Geçtiğimiz hafta sahasında Valencia ile berabere kalan Eflatun Beyazlılar, milli maç arası dönüşünde Levante ile Santiago Bernabeu'da 1-1 berabere kalarak taraftarlarını üzdü.





12. dakikada Ivi'nin golüyle öne geçen konuk ekibe 36. dakikada Lucas Vazquez ile cevap veren Real Madrid, kalan dakikalarda net fırsatlardan yararlanamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.





Ev sahaibi ekibin Brezilyalı sol beki Marcelo 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





Real Madrid ve Levante bu sonucun ardından puanlarını 5'e yükseltti.







Son 22 yılın en kötü iç saha açılışı



Real Madrid, Levante beraberliğinin ardından La Liga'da son 22 yıldaki en kötü iç saha açılışını yaptı.İspanyol ekibi son olarak 1995/1966 sezonunda Santiago Bernabeu'daki ilk iki maçını kazanamamıştı.



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